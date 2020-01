Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1748414318623410/

Sabato 18 gennaio apre una nuova pasticceria a Padova. Dalle 16 in poi un ricco buffet accompagnerà i presenti per festeggiare al meglio la nuova Pasticceria di via Chiesanuova, 147.

Info web

https://www.facebook.com/events/1748414318623410/

https://www.facebook.com/PasticceriaAntonucci/