Inaugurazione della nuova pasticceria Graziati a Cittadella

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/415508662691647/

È ufficiale, Pasticceria Graziati raddoppia!

Abbiamo da poco aperto una nuova sede della nostra storica pasticceria a Cittadella (PD), nell’area recentemente ristrutturata delle ex Officine Facco, in via Borgo Padova 150. Una zona ricca di storia e comoda al centro

Apputamento

6 dicembre ➡ dalle 18 ➡ per un aperitivo con buffet🍾🥪

Sarà l'occasione perfetta per stare insieme e festeggiare questa bellissima occasione 🎉.

Non mancherà la musica, grazie alla presenza di un DJ SET con Alex dj 🎧🎤🎶.