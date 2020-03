"Tra incanto e magia", il recital del soprano Golda Zahra a Padova

Siamo lieti di comunicare che il Recital del soprano Golda Zahra "Tra incanto e magia " previsto inizialmente per domenica 1 marzo e rinviato in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute di svolgerà domenica 5 aprile alle ore 17.

Di soli vent'anni, nativa di Los Angeles, Golda Zahra si è imposta nell'ultima edizione delle Audizioni Internazionali di Cantiere all'Opera rivelando talento e forza espressiva di rara qualità, convincendo all'unanimità la Commissione ad affidarle il suo primo Solo Recital. Golda Zahra eseguirà veri e propri banchi di prova tra cui la famosa Aria della bambola da Les Contes d’Hoffman di Hoffenbach, Der holle racke da Il flauto magico di Mozart, l'Inno alla luna da Rusalka di Dvorak, Regnava nel silenzio e la scena della pazzia da Lucia di Lammermoor di Donizetti, accompagnata al pianoforte dal Maestro Marco Lessio, che arricchirà il concerto con perle pianistiche quali La Marcia alla turca di Mozart, il notturno op.9 n.2 di Chopin e Il volo del calabrone di Rimskij-Korsakov. Presentazione a cura di Alessandro Bertolotti.

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito per tutti i Soci e per chi prima del Recital vorrà effettuare l'iscrizione in qualità di Socio.

Per i non soci ingresso: 10 euro. Ridotto per studenti under 26: 5 euro.

Ingresso fino ad esaurimento posti, prenotazione al numero 331 1611301 o mail cantiereallopera2013@gmail.com.

Web: https://www.cantiereallopera.com/