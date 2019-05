Concerto “InCanto di primavera” al teatro Excelsior

L’Ensemble Vocale “Emozioni InCanto” organizza sin dalla sua nascita concerti finalizzati alla raccolta di fondi a favore dei più deboli. Quest’anno il concerto di primavera oltre ad essere dedicato a tutte le persone che soffrono, avrà come meta finale la beneficenza a favore dell’AISLA sez. di Padova.

La serata sarà allietata oltre che dall’ensemble Emozioni in canto, dal coro femminile EDELWEISS e il coro maschile Amici del canto.

Scarica il programma del concerto

Sabato 25 maggio, ore 20.45 presso il Teatro “Excelsior” in via Madonna della Salute n. 7 a Torre, Padova.

Programma

Ensemble vocale “Emozioni incanto”

diretto da Giuseppe Marchioro

LES PLAISIRS SONT DOUX, Arm. G. Malatesta

DORMONO LE ROSE, B. De Marzi

EMBRACEABLE YOU, George Gershwin

CAN’T HELP FALLING IN LOVE, G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore, Elab. G.Malatesta

BENIA CALASTORIA, Bepi De Marzi

UNA LUNGA STORIA D’AMORE, Gino Paoli

CANTO TE, Parole e musica di G. Marchioro

Coro “Edelweiss”

diretto da Rita Zenato Di Bartolomei

JODLER, Korn

ANGELINA, G. Malatesta

IMPROVVISO, B. De Marzi

ANGELI NEGRI, Alvarez - Marelli

MLK, U2 - Casanova Fuga

ALLELUJA, Coen - Coro Edelweiss

POLESINE, Fossati - Liberovici - Vacchi

EDELWEISS, Rodgers - Hammerstain

Coro “Amici del canto”

diretto da Tomaso Fenaroli

ROSA CAMUNA, Pier Carlo Gatti

CANTA LA LUNA, Francesco Troli

MLK, U2 - Bob Chilcott

FESTE Bepi, De Marzi

IO RESTO QUI: ADDIO!, Giorgio Susana

FREEDOM, Timoria - arm. Pier Carlo Gatti

LA BALLATA DEL SODATO, Guglielmino - F. Donadoni

KUMBAYA, F. Gervasi

Informazioni

Ingresso libero.

Ensemble Vocale “Emozioni InCanto”

piazza Barbato 3, Padova

cell. 333 1314211 - g.marchioro@libero.it

https://www.emozionincanto.it/

https://www.facebook.com/events/2758999000794923/

https://www.facebook.com/Ensemble-Vocale-Emozioni-InCanto-401938763348960/