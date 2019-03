“Inclusione Scolastica: domande e risposte”, presentazione libro a Noventa Padovana

Flavio Fogarolo e Guido Onger presentano

“Inclusione Scolastica: domande e risposte”

Modera Guido Marangoni

Quanti alunni con disabilità si possono accogliere in una classe?

Il dirigente scolastico deve firmare il PEI?

Cosa fare se la maestra di sostegno è spesso assente?

Si può dare il 5 in condotta a un bambino con ADHD?

Appuntamneto a

Noventa Padovana

Martedì 19 marzo ore 21

Auditorium “G. Santini”

​Via Valmarana 33

Dettagli

Più di 2omila iscritti in quattro anni e oltre 20 quesiti ricevuti ogni giorno. Numeri importanti quelli raccolti dalla pagina Facebook “Normativa inclusione”, aperta nel 2014 da Flavio Fogarolo e da Giancarlo Onger, autori del libro “Inclusione Scolastica: domande e risposte” (Erickson). Il volume è una raccolta di oltre 200 domande, con relative risposte, postate sulla bacheca social. Una delle “richieste di consulenza” più frequenti? Mio figlio ha un bravissimo insegnante di sostegno ma è precario, cosa posso fare perché rimanga anche l’anno prossimo?

Nell’anno 2016/2017 gli alunni con disabilità che hanno frequentato gli istituti statali e paritari sono stati 254.366. L’inclusione scolastica italiana è perciò una realtà vasta e allo stesso tempo complessa, multiforme, eterogenea a seconda delle regioni e dei contesti. La normativa che la regola cambia di continuo, e orientarsi nel labirinto delle leggi e delle procedure per capire chi deve fare cosa - e come - è molto difficile. Non esistono manuali che diano risposte ai dubbi quotidiani e spesso ci si affida al passaparola su Internet o si replicano prassi collaudate.

Il volume “Inclusione Scolastica: domande e risposte” colma questa lacuna, partendo da situazioni concrete e fornendo riscontri fondati sulla normativa, puntualmente citata: dal tempo scuola alla frequenza scolastica; dal diritto all’informazione e all’accesso ai documenti a quello alla riservatezza; dagli usi impropri dell’aula di sostegno alle visite di istruzione; dall’individuazione degli alunni con BES alla redazione di PDP; dalla personalizzazione della valutazione alla validità del titolo di studio; dagli interventi possibili per gli alunni con problemi di comportamento alla liceità delle punizioni disciplinari.

Un libro essenziale, per insegnanti, genitori, dirigenti, educatori, specialisti, formatori, associazioni.

Flavio Fogarolo, formatore, si occupa di didattica inclusiva. È stato per diversi anni referente per la disabilità e i DSA presso l’UST di Vicenza. Con le Edizioni Erickson collabora, oltre che come autore, nella progettazione di materiali compensativi e giochi didattici.

Giancarlo Onger, ha cominciato l’avventura scolastica nel 1974 come maestro di recupero per gli alunni in difficoltà. È stato insegnante di sostegno specializzato, referente area disagio e disabilità presso USP e USR, docente nei Corsi di specializzazione. Ha svolto, e svolge, un’intensa attività di formazione.