"Recruiting day", incontro di approfondimento in collaborazione con Veneto lavoro ad Este

In occasione di IncontraLavoro, recruiting day dei Centri per l’Impiego promosso da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, il Comune di Este organizza un incontro di approfondimento nel quale saranno presentati i dati occupaazionali del territorio e sarà sotoscrita la sub- concessione tra Comune di Este e Veneto Lavoro per la nuova sede del Centro paer l’Impaiego di Este.

Apputamento mercoledì 13 novembre, ore 11.30 Chiostro S. Maria delle Consolazioni.

Intervengono:

Roberta Gallana, sindaco di Este

Tiziano Barone, diretore Veneto Lavoro

Maria Elisabeta Bolisani, dirigente Veneto Lavoro Ambiti Padova e Rovigo

Sandra Setmo, consigliere comunale con delega alle Politicce del Lavoro

Sono invitati i Sindaci e gli Amministratori del territorio. L’accesso all’evento è libero e aperto alla cittadinanza.

Info web

http://www.comune.este.pd.it/index.php/progetti-di-promozione-sociale/news-tematiche-promozione-sociale/2105-incontralavoro-incontro-di-approfondimento-in-collaborazione-con-veneto-lavoro

Dettagli

Mercoledì 13 novembre, in tutto il territorio regionale, si svolgerà la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting dei Centri per l’Impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Eures e AlmaLaurea. Obiettivo dell’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019, è far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro, favorendo così l’inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati.

Durante la giornata i candidati, preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curricula e delle esigenze professionali espresse dalle imprese, potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e svolgere colloqui conoscitivi per le posizioni di lavoro disponibili. L’evento si svolgerà in contemporanea in 16 diverse città del Veneto. Le sedi scelte per la provincia di Padova sono il Centro per l’impiego del capoluogo patavino, Sottopassaggio Saggin 5, e il Chiostro delle Consolazioni di Este, in via Francesconi 2.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare i Centri per l’impiego di Padova o Este, o consultare le offerte di lavoro messe a disposizione per l’occasione sul portale ClicLavoro Veneto, nella sezione “IncontraLavoro” del servizio Centro per l’impiego online, e candidarsi direttamente online a quelle ancora disponibili. I candidati selezionati saranno invitati a partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre. Per l’occasione sono stati messi a disposizione migliaia di posti di lavoro in tutto il Veneto nei più svariati settori professionali. Centinaia di offerte riguardano la sola provincia di Padova: operai, impiegati, informatici, tecnici meccanici, operatori cnc, elettricisti, magazzinieri e commerciali estero sono solo alcune delle figure più ricercate.

A Padova i partecipanti troveranno anche gli stand informativi EURES, ai quali rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza specializzata sulle opportunità di occupazione e sulle condizioni di vita e lavoro all’estero. In calendario anche una serie di workshop e incontri sugli strumenti e le opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro, per partecipare ai quali è sufficiente contattare il Centro per l’impiego di Padova oppure registrarsi online su Eventbrite.

A Este, durante IncontraLavoro, a partire dalle 11.30 si svolgerà un incontro di approfondimento aperto al pubblico sui dati occupazionali nel territorio, in occasione del quale Comune di Este e Veneto Lavoro sottoscriveranno la sub-concessione per la nuova sede del Centro per l’impiego di Este , che sarà ospitato proprio presso il Chiostro delle Consolazioni.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili su ClicLavoro Veneto alla pagina www.cliclavoroveneto.it/ incontralavoro.