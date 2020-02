"Tra me e me", incontri di "arteterapia" presso l'Associazione Lanterna Magica

Dal 21 marzo 2020, dalle ore 10 alle 13 per sei incontri di tre ore ciascuno. Attraverso sei incontri di gruppo ogni partecipante lavorerà su di sé con l'uso delle immagini e le tecniche fototerapiche che permettono di vedersi, ri-vedersi e incontrarsi in modalità percettive interattive e di auto osservazione. Nel primo incontro che si terrà sabato 21 marzo dalle 10 alle 13 useremo come mediatore artistico la fotografia. Tutti i materiali previsti per gli incontri saranno a carico del conduttore Samantha Miozzo.

Costo: 90 euro. Per partecipare ai laboratori è richiesta l'iscrizione all'Arci Padova 2019/20. Il costo della tessera è di 10 euro. Termine per l'iscrizione venerdì 21 febbraio 2020.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 3283875240

Mail: samanthamiozzo@yahoo.it

Web: https://www.facebook.com/events/498939354358509/