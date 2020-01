Gli appuntamenti dell'associazione "Ali di vita" a Selvazzano Dentro

Due appuntamenti dell'associazione "Ali di vita".

Venerdì 24 gennaio

Venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 al Centro Civico “F. Presca” in via C. Colombo 1 a San Domenico, l’Associazione "Ali di Vita", nell’ambito del percorso di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, con il patrocinio della Provincia di Padova e del Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, organizza il Convegno “Le figure genitoriali: Il Padre”.

Un importante appuntamento sulla figura genitoriale del padre, note sociali, aspetti psicologici e aspetti del vivere quotidiano del padre nei momenti difficili della malattia dei figli.

Sarà presentato il libro "Senza te...Diario a mio padre", con la presenza dell’autrice Maria Vittoria Strappafelci - Autrice - Personaggio pubblico. Nel libro l’autrice parla di sé dopo la perdita del padre in maniera struggente, coinvolgente e sincera, narrando attraverso tante lettere i ricordi e gli episodi rimasti per sempre nel suo cuore. Un libro che vuole essere di aiuto a chi non riesce a superare il dolore per la perdita di un proprio caro.

L'invito è aperto a tutti.

Interverranno:

Dott.ssa Giovanna Rossi, Sindaco della Città di Selvazzano Dentro

Loredana Borgato, Presidente dell’Associazione Ali di Vita ODV

Dott.ssa Michela Pepe, Psicologa psicoterapeuta

Prof. Filiberto Tartaglia, Sociologo semiologo scrittore

Maria Vittoria Strappafelci - Autrice - Personaggio pubblico, Scrittrice

Testimonianze

Stefano Bertomoro

Marco Centanini

Figure paterne oltre la malattia

Fabio Longato, Gli Sportelli di Primo Ascolto

Sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio alle ore 11 in Sala Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione “Ali di Vita ” organizza l’evento letterario su una tematica importante con la presentazione del libro “Il Digiuno dell’anima: Una storia di anoressia” a cura dell’autrice Maria Vittoria Strappafelci coadiuvata dalla voce di Alessandro De Gerardis di Isoradio Rai. Accompagnerà la presentazione la scrittrice-editor Giulia Borgato.

Ingresso Libero

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=618&area=H

