Rassegna “flumina”, Emanuela Canepa presenta “L’animale femmina” in villa Valmarana

Quinto e ultimo appuntamento della fortunata rassegna letteraria “Flumina” con la collaborazione di Coldiretti Padova e del Mercato di Campagna Amica. La terra fra i due fiumi si conferma luogo di incontro fra letteratura e tipicità, il cibo per la mente e quello per il corpo si raccontano negli spazi di Villa Valmarana, simbolo di Noventa Padovana. “Flumina” propone un interessante calendario di appuntamenti con la letteratura e gli autori.

Mercoledì 17 luglio alle 20.45 la serata conclusiva con Emanuela Canepa vincitrice nel 2017 all’unanimità del Premio Calvino con il suo romanzo “L’animale femmina” che sarà presentato nel corso della serata. L’autrice dialogherà con Elisa Salvato. La giuria, durante la cerimonia, ha definito il romanzo «compiuto, maturo, di esemplare nitidezza nella struttura e incisivo nella lingua, che mette in campo uno spiazzante gioco di seduzione senza sesso e che, pur attento alla psicologia maschile, dà in particolare voce, con stringente analitica, alla forza carsica del femminile».

Al termine le parole lasceranno spazio ai sapori dell’agricoltura padovana con i prodotti freschi e di stagione dei produttori di Coldiretti Campagna Amica proposti in assaggi estivi per concludere la serata. Gli stessi prodotti si possono trovare ogni giovedì pomeriggio nella barchessa di Noventana su iniziativa degli agricoltori che animano uno dei primi mercati di Campagna Amica aperti in provincia, diventato ormai un punto di riferimento per i cittadini e le famiglie alla ricerca di prodotti freschi, del territorio e garantiti da chi li coltiva. Coldiretti rivolge un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per la lunga collaborazione e per il coinvolgimento in questa iniziativa che ha riscosso il successo del pubblico e coniugato l’amore per la cultura con l’attenzione per il cibo sano e buono.

L’ingresso è libero.

