Rassegna "flumina", Bortoluzzi ​presenta "Alberi sapienti antiche foreste" in villa Valmarana

Prosegue con successo la rassegna letteraria Fulmina con la collaborazione di Coldiretti Padova e del Mercato di Campagna Amica che ogni settimana da ormai molti anni si tiene in paese, a Noventana ogni giovedì pomeriggio. La terra fra i due fiumi si conferma luogo di incontro fra letteratura e tipicità, il cibo per la mente e quello per il corpo si raccontano negli spazi di Villa Valmarana, simbolo di Noventa Padovana. “Flumina”, rassegna curata dallo scrittore padovano Matteo Righetto, propone un interessante calendario di appuntamenti con la letteratura e gli autori. Mercoledì 3 luglio ale 20.45 è la volta di Daniele Zovi con il suo “Alberi sapienti, antiche foreste”, modera Bruna Mozzi del “Corriere del Veneto”.

Di alberi e di foreste ferite, come quelle delle montagne venete, si è molto parlato in questi mesi in cui anche Coldiretti, sui iniziativa delle imprenditrici agricole di Donne Impresa Padova, sta dando il suo contributo attraverso iniziative a favore della rinascita dei boschi, dall’Altopiano di Asiago al Cadore. Non ultima la vendita dei cuori realizzati con il legno dei larici abbattuti dalla tempesta e decorati da Wally Fabbro, imprenditrice agricola padovana e pittrice per passione.

Al termine le parole lasceranno spazio ai sapori dell’agricoltura padovana con i prodotti freschi e di stagione dei produttori di Coldiretti Campagna Amica proposti in assaggi estivi per concludere la serata. Gli stessi prodotti si possono trovare ogni giovedì pomeriggio nella barchessa di Valmarana su iniziativa degli agricoltori che animano uno dei primi mercati di Campagna Amica aperti in provincia, diventato ormai un punto di riferimento per i cittadini e le famiglie alla ricerca di prodotti freschi, del territorio e garantiti da chi li coltiva. Coldiretti rivolge un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per la lunga collaborazione e per il coinvolgimento in questa nuova iniziativa che coniuga l’amore per la cultura con l’attenzione per il cibo sano e buono. I prossimi incontri il 10 luglio con Antonio Bortoluzzi e il 17 con Emanuela Canepa. L’ingresso è libero.

Programma

3 luglio, ore 20.45

Daniele Zovi presenta “Alberi sapienti antiche foreste” (Utet). Modera l’incontro Bruna Mozzi, blogger del Corriere del Veneto

10 luglio, ore 20.45

Antonio Bortoluzzi presenta “Come si fanno le cose” (Marsilio). Modera l’incontro Nicolò Menniti Ippolito de Il Mattino di Padova

17 luglio, ore 20.45

Emanuela Canepa presenta “L’animale femmina” (Einaudi). Modera l’incontro Elisa Salvato

