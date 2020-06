Incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: tutto il calendario di luglio

Tornano gli incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: ecco il calendario di luglio

Giovedì 2 luglio / ore 18.30

CHISSÀ, CHISSÀ DOMANI – OLTRE IL CORONAVIRUS: LA VITA CHE VERRÀ

In occasione della presentazione de Chissà, chissà domani – Oltre il Coronavirus: la vita che verrà a cura di Giuliano Ramazzina e Mauro Mazza (Edizioni ZEROTRE, 2020)

Dialogo tra

Giuliano Ramazzina, giornalista e curatore del libro

Gianni Potti, presidente Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi

Ida Poletto, presidente Abano Ritz Spa Hotel Italy

Mauro Mazza, giornalista e curatore del libro

Introduce

Enza Di Giovanni, Edizioni ZEROTRE

Conduce

Alessandra Mercanzin, giornalista Telepadova 7Gold

Il libro. L’epidemia da Covid-19 stabilisce una cosa sola: siamo a un cambio d’epoca. Solo chi lo capirà si salverà, gli altri sono destinati prima o poi a soccombere. Il messaggio è rivolto a tutti, ricchi e poveri, ma soprattutto all'attuale classe dirigente e a quella che si candida a esserlo in futuro. Il libro raccoglie i contributi di scrittori e imprenditori, manager e artisti, politici e giornalisti: Mauro Mazza, Carlo Fumian, Giovanni Gozzini, Giordano Riello, Nicolai Lilin, Dino Betti van der Noot, Giampiero Marrazzo, Lorenzo Cesa, Ulderico Bernardi, Gianni Potti, Ida Poletto Gloria Vallese, Ettore Bonalberti, Bruno Fasani, Matteo Strukul, Giuliano Ramazzina

Lunedì 6 luglio / ore 18.30

TOYOTA KATA - GUIDA PRATICA

Presentazione del libro Toyota Kata – Guida pratica di Mike Rother, prefazione all'edizione italiana di Alberto Rossi (Guerini Next, 2020)

Dialogo tra

Giorgio Possio, presidente Spesso Gaskets Srl

Andrea Gnesotto, KPO Pietro Fiorentini Spa

Conduce

Alberto Rossi, amministratore delegato euXilia

Il libro. Il cambiamento e l'impossibilità di fare previsioni sono protagonisti dei nostri tempi. Concorrenza spietata, nuove tecnologie, condizioni di mercato mutevoli rendono sempre più complessa la sopravvivenza del business. In che modo il tuo team può ottenere il successo continuo in un ambiente così volubile, dinamico, imprevedibile? Nel libro "Toyota Kata. Guida pratica", Mike Rother insegna, attraverso la pratica di piccole routine quotidiane, chiamate «Starter Kata», a essere un manager o un team leader che sia anche «coach». Il responsabile deve insegnare ai propri collaboratori un modo di pensare e di agire scientifico che li renda autonomi nella risoluzione dei problemi. Finalmente ogni persona può assumersi la responsabilità di cambiare le cose.

Giovedì 9 luglio / ore 18.30

PER UN PUGNO DI GRADI

In occasione della presentazione di Per un pugno di gradi. Da Vaia all'acqua granda: la svolta energetica per cambiare il Veneto di Stefano Fracasso (nuovadimensione, 2020)

Dialogo tra

Claudio Pozza, vicepresidente ANCE Vicenza e amministratore Costruzioni Edili Pozza Matteo

Mariano Roman, amministratore delegato Fantic Motor

Marino Berton, direttore generale AIEL-Associazione Italiana Energie Agroforestali

Stefano Fracasso, autore del libro

Il libro. Con la tempesta Vaia e l'acqua granda a Venezia i cambiamenti climatici sono entrati nelle case dei veneti imponendo la rilevanza della questione ambientale e in particolare del surriscaldamento. Per invertire la tendenza è necessario ridurre drasticamente le emissioni di CO2, anche a partire dal Veneto, imboccando la strada delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e condivisa, dell'efficienza energetica. Osservato con le lenti del consumo di energia il Veneto mostra tutte le sue contraddizioni politiche, e le sue potenzialità economiche. Esplorata nei risvolti produttivi, sociali, amministrativi, culturali, la svolta energetica assume la valenza di un ampio progetto politico per cambiare il Veneto.

Giovedì 16 luglio / ore 18.30

I GIORNI SBAGLIATI

In occasione della presentazione de I giorni sbagliati di Jacopo Tondelli (Laurana Editore, 2020)

Dialogo tra

Jacopo Tondelli, direttore de Gli Stati Generali

Alessandro Marzo Magno, giornalista e scrittore

Conduce

Stefano Campolo, collaboratore de Gli Stati Generali

Il libro. Il primo attentato di matrice islamica mai realizzato in Italia sconvolge Milano, durante una gara podistica di fine estate. Il paese si paralizza, piange e sopporta gli strilli di politici, giornalisti e sciacalli. La nazione si distrae così dall'ultimo trauma: Paolo Bonomelli, politico stimato e in grande ascesa, è appena stato travolto da uno scandalo sessuale. Mentre l'Italia, incredibilmente unita, segue le tracce del terrorismo islamico, Bonomelli scompare nel nulla. La giornalista Laura Bentivoglio, con ostinazione, risale il filo della sua vita lungo i rivoli degli affetti più puri e dei compromessi più biechi. Il loro, il nostro, diventa un viaggio dentro a questo tempo: in cui la verità fa male a tutti, e l'innocenza non è più la virtù di nessuno.

Venerdì 24 luglio / ore 18.30

IL MONDO CHE (RI)NASCE. LA NOSTRA VITA DOPO LA PANDEMIA

In occasione della presentazione de Il mondo che (ri)nasce. La nostra vita dopo la pandemia, a cura di Andrea Ferrazzi (Rubbettino, 2020)

Dialogo tra

Andrea Ferrazzi, direttore generale Confindustria Belluno Dolomiti e curatore del libro

Claudio Riva, professore l’Università di Padova

Giovanni Diamanti, co-fondatore Quorum e Formatore in strategie di comunicazione, digital strategy e marketing

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Il libro. Il mondo che (ri)nasce dopo la pandemia non sarà lo stesso di prima. In pochi mesi, le nostre vite sono state sconvolte da un virus che, all'inizio, quasi non avevamo visto come una reale minaccia. Ma che in poco tempo si è manifestato con tutta la sua atroce spietatezza, provocando vittime e una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nel nostro recente passato. In questo libro curato da Andrea Ferrazzi, venti esperti riflettono su cos'è successo, su cosa potrebbe succedere e, last but not least, su cosa dovrebbe succedere affinché la crisi da COVID-19 non sia accaduta invano. In quindici saggi viene analizzata questa drammatica esperienza da prospettive diverse: la società e l'economia, l'Italia, l'Europa e le relazioni internazionali, il lavoro e l'ambiente, le vecchie e nuove periferie, la comunicazione e il giornalismo, la globalizzazione, la politica e le grandi sfide che l'umanità dovrà affrontare nel XXI secolo. La storia ci insegna che dalle ceneri delle grandi tragedie e dalle pandemie del passato non sempre è nata un'umanità migliore. Allo stesso tempo, però, abbiamo l'opportunità, e il dovere morale, di imparare dalle lezioni del passato per evitare di ripetere gli stessi errori. Lo shock globale provocato dal coronavirus può e deve servire anche per prendere coscienza dei pericoli (alcuni catastrofici) che si prospettano all'orizzonte e per agire di conseguenza, con speranza e rinnovata fiducia negli altri, in noi stessi e nelle nostre comunità.

