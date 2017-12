Incontri di cultura ebraica: cinema, letteratura e pensiero al Museo della Padova Ebraica

Tre appuntamenti che vogliono essere a Padova e per Padova l'occasione per scoprire alcuni aspetti di una storia e di una tradizione culturale di fondamentale importanza in città, ma anche un momento di dialogo, incontro e confronto su importanti temi culturali e sociali.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI INCONTRI

Una partnership importante quella siglata fra il museo, la comunità ebraica, l’Università degli Studi di Padova e il comune di Padova per parlare di cultura, di cinema, di letteratura in tre appuntamenti ospitati dal Museo della Padova Ebraica in tre giovedì di dicembre.

PROSSIMI INCONTRI

14 dicembre

Il secondo appuntamento costituirà l'occasione per parlare della cultura sefardita e del suo riverberarsi nel presente, attraverso il confronto fra due studiosi d'eccezione quali Adone Brandalise e Paola Bellomi.

21 dicembre

Il terzo incontro vedrà infine altri due esperti del mondo e della cultura ebraica, Tobia Zanon e Carlo Tenuta, affrontare da prospettive diverse l'influenza e la tradizione letteraria dell'ebraismo.

INFORMAZIONI

Museo della Padova Ebraica

http://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=192​

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/​