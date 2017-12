Incontri di cultura ebraica: cinema, letteratura e pensiero al Museo della Padova Ebraica

Tre appuntamenti che vogliono essere a Padova e per Padova l'occasione per scoprire alcuni aspetti di una storia e di una tradizione culturale di fondamentale importanza in città, ma anche un momento di dialogo, incontro e confronto su importanti temi culturali e sociali.

Una partnership importante quella siglata fra il museo, la comunità ebraica, l’Università degli Studi di Padova e il comune di Padova per parlare di cultura, di cinema, di letteratura in tre appuntamenti ospitati dal Museo della Padova Ebraica in tre giovedì di dicembre.

PROSSIMI INCONTRI

7 dicembre

Nel primo incontro verrà approfondito il lavoro di Daniele Segre, uno degli autori e registi italiani più intensi e acuti del nostro presente, e del prof. Denis Brotto del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, anima e organizzatore dell’iniziativa, che dialogheranno per comprendere le connessioni tra il cinema e la tradizione ebraica.

14 dicembre

Il secondo appuntamento costituirà l'occasione per parlare della cultura sefardita e del suo riverberarsi nel presente, attraverso il confronto fra due studiosi d'eccezione quali Adone Brandalise e Paola Bellomi.

21 dicembre

Il terzo incontro vedrà infine altri due esperti del mondo e della cultura ebraica, Tobia Zanon e Carlo Tenuta, affrontare da prospettive diverse l'influenza e la tradizione letteraria dell'ebraismo.

INFORMAZIONI

Museo della Padova Ebraica

http://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=192​

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/​