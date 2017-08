Incontri d'estate 2017, tutti gli appuntamenti del weekend a Este

Con agosto torna la retrospettiva cinematografica del giovedì sera, proposta nel cortile della Biblioteca Civica in collaborazione con l'Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù: "Cinemondo - L'inquadratura della realtà" è il titolo della rassegna, rivolta ad autori di varie nazionalità e culture.

Si apre giovedì 3, ore 21.15, con il recente successo americano "The nice guys" con Russell Crowe e Ryan Gosling.

Venerdì 4 agosto, “Il libro immaginato” ci porta uno dei più promettenti illustratori e narratori per l'infanzia, Andrea Valente, presentato dall'ideatore e curatore della rassegna, Giancarlo Marinelli, racconterà le sue favole nell'area della Barchessa del quartiere Este Nuova, pronta a tramutarsi nel castello incantato di tutti i nostri sogni con la magica multivisione di Francesco Lopergolo.

Andrea Valente, “Un'idea tira l'altra” (Lapis ed.), ore 21.30, quartiere Este Nuova, area La Barchessa, via Papa Giovanni XXIII

Sabato 5 agosto, alle ore 21.15, presso il Chiostro di San Francesco, la compagnia La Piccionaia propone “Girotondo nel bosco”. Lo spettacolo nasce da un laboratorio con ragazzi dai 6 ai 10 anni che, dopo aver letto testi di autori quali Corona e Rigoni Stern, Buzzati ed Attar, hanno sperimentato gesti e narrazioni, suoni e visioni, scegliendo ognuno una propria guida animale.

Il percorso di narrazione e di immagini di Carlo Presotto si lega al teatro fisico di Matteo Balbo e alla nuova collaborazione con la danzatrice Valentina Dal Mas, per condurre piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco, a ricordare la lingua degli uccelli: quella lingua segreta che parlavamo prima di venire al mondo.

È così che finalmente il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo… e così via. Spettacolo realizzato in collaborazione con Arteven-Regione Veneto nell'ambito di Reteventi Provincia di Padova,

Domenica 6 agosto, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso è gratuito al Museo Nazionale Atestino e, per l'occasione, alle ore 17. sarà possibile partecipare ad un percorso accompagnato dalle archeologhe con partenza dal Museo fino all'area archeologica di via Santo Stefano. Durata 2 ore con contributo di 5 euro. E' necessario prenotare al n° 339 8555316

E sempre domenica 6 – come anche domenica 13 agosto - sono visitabili gli altri monumenti della città: la Chiesa della B.V. della Salute, la Torre Civica di Porta Vecchia e una delle Torri Maistre del Castello (il Mastio oppure la Torre del Soccorso).

Nel sito del comune www.comune.este.pd.it sono consultabili le news con il calendario completo delle rassegne e degli eventi del cartellone “Incontri d'estate”.

Tutti gli appuntamenti della città sono consultabili tutto l'anno nel sito del Comune, seguendo questo percorso: barra in alto in home page, click su “Eventi e Cultura”, si apre menu a tendina, selezionare “Eventi e Manifestazioni”.

Aggiornamenti sulla pagina FB del Comune "Este Notizie Cultura Eventi".