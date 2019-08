Incontri gratuiti al Bitcoin Veneto Center di Abano Terme

Da Sabato 31 agosto ripartono gli incontri gratuiti "brevi" dalle 10 alle 12.30 circa del Bitcoin Veneto Center di Abano Terme per chi è interessato a capire la base di quella che si stà rivelando come la rivoluzione tecnologica di questo secolo, applicata al denaro (ma non solo), il Bitcoin e la blockchain.

Il Veneto è un territorio ancora molto legato a sistemi di pagamento vecchio stile ma l’avanzare della tecnologia non risparmia nessuno ed il Bitcoin Veneto Center vuole essere in prima linea a fianco di chi sia un pò curioso ed abbia voglia di iniziare a farsi le ossa con nozioni base sull'argomento criptovalute.

Dalla pagina dedicata ai corsi regolari nel sito Bitcoinvenetocenter.it si può fin da subito anche scaricare (sempre gratuitamente) il corposo e-book "Bitcoin per tutti" di Gianmaria Allisiardi, per non arrivare agli incontri completamente a digiuno sull’argomento.

Informazioni e contatti

Web: https://www.bitcoinvenetocenter.it/