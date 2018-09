Incontri internazionali di fotografia: Francesco Giusti ospite di Irfoss Gallery

Lunedì 24 settembre alle ore 21 l'incontro con il pluripremiato fotografo Francesco Giusti.

Nato nel 1969, vive a e lavora a Milano come fotografo documentarista orientato all’investigazione di tematiche contemporanee quali le migrazioni, il lavoro, le tensioni sociali, i conflitti e le questioni legate all’identità. Negli ultimi venti anni ha esplorato diversi approcci: dal saggio foto-giornalistico al ritratto, dal progetto fotografico di lunga durata a ricerche piu’ sperimentali e concettuali.

Ha lavorato principalmente in Africa, nella regione Mediterranea, nella zona dei Caraibi (Haiti, Cuba, Jamaica) e in Latino America. Ha ricevuto un World Press Photo nel 2010 con una serie di ritratti sul mito dell’eleganza tra i dandies della Repubblica del Congo e membri della SAPE. Nel 2016 riceve il “Voies Off Arles – Prix de la Critique” con la serie “The Rescue”, una raccolta di fotografie e altri oggetti personali ritrovati sull’isola di Lesbos in Grecia.

I suoi lavori sono stati esposti in gallerie, istituzioni pubbliche e private e festival internazionali di fotografia quali Arles 1999, Perpignan 2000, Roma 2006, FotograficaBogotà 2010, HoustonFotofest 2011, 4thFotofestivalGermany 2011, FIFVValparaisoChile 2013, GetxoPhotoSpain 2015, VoiesOff Arles 2016, Indian Photography Festival 2017, ecc. “In Case of Loss”, una serie del 2011 sui lavoratori migranti in fuga dalla Libia, e’ stata pubblicata ed esposta in tutto il mondo. I suoi lavori sono apparsi su tutte le maggiori testate internazionali: GUP, Colors, l’Europeo, Photonews, l’Espresso, Time Lightbox, Internazionale, OjodePez, Courier International, Russkij Reporter, etc.

Dettagli

Durante la serata l’autore ripercorrerà la sua carriera mostrando alcuni dei suoi lavori piu’ significativi, dall’Italia, ai Caraibi, passando per il Mediterraneo, l’Africa e L’America Latina. Appuntamento lunedì 24 settembre alle 21 presso la Irfoss Gallery (Corso Vittorio Emanuele II, 164).

Ingresso libero per tutti i soci Irfoss (tesseramento disponibile all’ingresso).