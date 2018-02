Incontri internazionali di fotografia, Massimo Sciacca ospite di Irfoss Gallery

Lunedì 12 febbraio alle ore 21 Irfoss Gallery ospita l'autore Massimo Sciacca, fotografo documentarista.

Il protagonista

Bolognese, classe 1965, da oltre trent'anni si occupa di fotografia documentaria e di reportage di guerra. Pubblicato sulle più importanti riviste internazionali (Epoca, L’Europeo, Sette, Stern, Der Spiegel, Liberation, L’Espresso, Marie Claire), come inviato ha coperto l’inizio della guerra in ex Jugoslavia, le prime elezioni libere in Albania nel 1992, l’assedio di Mostar e l’invasione dell’esercito turco nei territori iracheni del Kurdistan, la guerra civile in Albania. Ha testimoniato i conflitti etnici nei Balcani, in Kossovo e Serbia, ha lavorato su tematiche sociali in Timor Est, Indonesia, Afghanistan, Iran, Cina, Filippine, Argentina, Cile, Polinesia e Australia.

I suoi lavori, che hanno ricevuto grandi riconoscimenti tra cui il World Press Photo Award, sono stati rappresentati dal 1998 dall’Agenzia Contrasto, e dal 2008 dall’agenzia Prospekt Photographers. Dal 2010 si occupa anche di film documentari, coniugando la narrazione giornalistica con i linguaggi dell’audiovisivo.

In una recente intervista sull’Huffington Post racconta: “La curiosità e il contatto con le persone in strada sono spesso la chiave per aprire delle porte dietro alle quali si celavano storie incredibili. Preferisco viaggiare per conto mio perché è sicuramente il modo migliore per entrare in contatto con la realtà che si vuole raccontare. Scegliere di raccontare conflitti è stata una grande lezione di umiltà: le persone che incontri, spesso vittime di violenze e abusi di ogni tipo, trasmettono una dignità che non si può ignorare una volta tornati a casa”.