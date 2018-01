Incontri internazionali di fotografia, Laura Liverani ospite di Irfoss Gallery

Lunedì 22 gennaio alle ore 21 Irfoss Gallery ospita l'incontro con l'autrice Laura Liverani, fotografa documentarista e docente universitaria.

LA PROTAGONISTA

Dopo la laurea al DAMS all’Università di Bologna e in Photographic Studies alla University of Westminster di Londra, oggi vive e lavora tra l’Italia e l’Estremo Oriente, soprattutto in Giappone.

Svolge diversi progetti fotografici indipendenti e assegnati, spaziando dal lavoro di ricerca personale alle commissioni editoriali e commerciali. Le sue fotografie circolano in esposizioni e festival in Europa e in Asia, tra cui l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, il Singapore International Photography Festival e il Festival della Fotografia Etica di Lodi.

Le sue foto sono apparse su D – la Repubblica, Marie Claire, Grazia, The Washington Post, Clothes for Humans di Benetton, Japan Times e New Scientist.

Da molti anni è coinvolta in progetti di insegnamento della fotografia per associazioni culturali, ONG e università, principalmente in Europa. Nel 2011 è stata Artist in Residence alla Middlesex University di Londra. Oggi insegna fotografia all’Università del design ISIA di Faenza ed è visiting lecturer al National College of Art di Dublino. Nel 2015 ha vinto la prima edizione del Premio Voglino con il suo progetto a lungo termine sugli Ainu del Giappone. Dal 2017 fa parte dell’agenzia Prospekt Photographers.

LA MOSTRA

Durante la serata sarà inaugurata la mostra “Ainu Neno An Ainu” (“Umano veramente umano”) a cura di Cecilia Pratizzoli, fondatrice del Premio Voglino: un viaggio tra modernità e tradizione nella cultura del popolo Ainu, nativo del Giappone settentrionale.

Riconosciuto come gruppo etnico con lingua, storia e tradizioni proprie solo nel 2008, gli Ainu sono in continua ridefinizione della propria identità.

Il progetto fotografico fa parte di un progetto più ampio di documentario collaborativo del collettivo Lunch Bee House (Laura Liverani, Neo Sora, Valy Thorsteindottir) che comprende materiali audiovisivi originali e d’archivio, e diverse interviste.

INFORMAZIONI

L'evento è a ingresso libero per tutti i soci Irfoss (tesseramento disponibile all'ingresso)

www.irfoss.com