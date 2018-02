"Dall'antichità al Medioevo: permanenze e cambiamenti" ai Musei agli Eremitani

Mangiare per sopravvivere, mangiare per saziarsi, mangiare per soddisfare il palato. Identificare un cibo come commestibile e inserirlo nella vasta gamma dei prodotti consumabili, aborrirne un altro perché “cattivo da pensare”, cioè estraneo alle proprie coordinate culturali: dietro a ciò che si mangia c’è un complesso percorso, la cui storia si sviluppa a partire dalle origini stesse dell’uomo. Spesso, più le culture sono distanti, maggiori sono le differenze nelle scelte alimentari.

Il ciclo di incontri, promosso dal Museo Archeologico e dalla Società Archeologica Veneta in collaborazione con l’Università di Padova, vede intorno allo stesso tavolo studiosi che hanno fatto della storia dell’alimentazione uno dei loro filoni di ricerca. L’intento è illustrare saperi e tecniche legati alla produzione e alla preparazione dei cibi nel mondo antico, così come alla loro dimensione simbolica, spaziando dalla protostoria veneta al Medioevo, passando per il mondo greco-romano. Non verrà poi tralasciata l’indagine su atteggiamenti alimentari specifici - come l’astinenza permanente o temporanea da taluni cibi - o sul digiuno, pratica di astensione più o meno prolungata, che in età tardoantica si fa via d’unione con il divino.

Gli incontri si tengono giovedì 1, 8, 15, 22, 29 marzo alle ore 17.30 e sabato 7 aprile.

29 marzo

Dall'antichità al Medcioevo: permanenze e cambiamenti

Massimo Montanari - Univeristà di Bologna

E per concludere sabato 7 aprile invito a tavola presso il Ristorante Zaramella per un pranzo con menù ispirato a ricette antiche.

