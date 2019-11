Gli appuntamenti del sabato alla Libreria Zabarella

Di seguito gli appuntamenti di sabato 23 novembre allla libreria Zabarella

Ore 11.30

Luca Ragagnin presenta "Pontescuro"

Avete presente la nebbia? Dicono che faccia del male alle persone... Dicono che la nebbia entra nei polmoni e li guasta, dicono che la nebbia fa accartocciare le automobili, dicono che la nebbia fa dimenticare i pensieri che servono a tirare avanti e al loro posto ci mette quelli che fanno perdere tutte le strade.

Luca ragagnin presenta "Pontescuro", Miraggi Edizioni

in dialogo con Fabio Mendolicchio

Ingresso libero

Luca Ragagnin è nato a Torino nel 1965. Con Miraggi ha pubblicato il volume di racconti "Musica per Orsi e Teiere"; il saggio narrativo "Capitomboli"; insieme ai Totò Zingaro, la triologia musicale "Imperdibili perdenti", composta dai dischi "Il fazzoletto di Robert Johnson", "Salgariprivato" e "Fiodor", di cui è autore di tutti i testi; e il romanzo "Agenzia Pertica", nella presente collana.

"Pontescuro" è anche una storia musicale: "1922", un disco di canzoni scritte, arrangiate e suonate dai Totò Zingaro.

Miraggi Edizioni è una casa editrice nata nel 2010 nel cuore di Torino; da subito la sua produzione si è contraddistinta tanto per lo stile, curato e riconoscibilissimo fin dalle copertine, che per la scelta di pubblicare libri perseguendo anche le strade meno battute: non a caso sono due le macro collane in cui si divide.

https://www.miraggiedizioni.it/chi-siamo/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/3565178156826482/

Ore 18

I "CapoVersi" Bompiani

Gerardo Masuccio e Paolo Maria Bonora presentano la nuova collana di poesia Bompiani: "CapoVersi".

In dialogo con Giovanna Frene.

"CapoVersi, come ‘versi capitali’. CapoVersi come mappe, direzioni e punti cardinali. CapoVersi come ripresa della scrittura dopo un invio a capo, come rinascita di chi trova nel verso e nella sua ineffabilità il corrimano che allevia la salita senza rivelarne il mistero."

Questi i primi titoli pubblicati:

John Ashbery, “Autoritratto entro uno specchio convesso”, a cura di Damiano Abeni, con uno scritto di Harold Bloom;

Vladislav Chodasevič, “Non è tempo di essere”, a cura di Caterina Graziadei;

Nicanor Parra, “L'ultimo spegne la luce”, a cura di Matteo Lefèvre.

Con testo a fronte.

Ingresso libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/3230421300362478/