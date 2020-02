“Sessualità e cancro al seno”, incontri con lo specialista a Volontà di Vivere

A partire dal mese di febbraio prende avvio a Volontà di Vivere un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza con specialisti di vari ambiti medici; lo scopo è quello di dare informazione alla cittadinanza su argomenti di grande attualità in oncologia.

Si parte mercoledì 26 febbraio alle ore 17 con il primo incontro che affronterà l'impatto che il tumore al seno può avere sulla sessualità e sull'equilibrio di coppia. Spesso infatti la malattia determina cambiamenti profondi e difficili da accettare, che vanno ad incidere nella sfera intima compromettendo di fatto la qualità della vita della donna.

La dottoressa Serenella Salomoni, psicologa psicoterapeuta sessuologa e terapista di coppia, che cura l’incontro spiega cosa succede e come affrontare al meglio la situazione.

Gli incontri – che si tengono in Via Matteotti 27 a Padova, nella sede di Volontà di Vivere - si svolgono una volta al mese e riguardano temi sempre diversi: dopo la sessualità si parlerà di genetica del tumore al seno, di prevenzione in dermatologia e di ginecologia oncologica.

