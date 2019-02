Gli appuntamenti del weekend a laformadelibro

Di seguito gli appuntamenti del weekend alla libreria Laformadelibro.

Venerdì 8 febbraio

Venerdì 8 febbraio, ore 18.30, incontro omaggio dedicato all’autore israeliano Amos Oz con la scrittrice Valentina Berengo della rubrica radiofonica Personal Book Shopper. Ingresso libero.

L’autore. Tradotto in quarantacinque lingue e in quarantasette paesi del mondo, voce della storia d’Israele con il romanzo «Una storia di amore e di tenebra», Amos Oz è stato uno dei più autorevoli sostenitori della «soluzione dei due stati» nel conflitto palestinese-israeliano. A partire dall’interiorità umana, dalle vicende familiari, dalle contraddizioni e dalle storie di contrasti tra le generazioni, Oz ha raccontato la storia di Israele.

Sabato 9 febbraio

Sabato 9 febbraio, ore 18, incontro con la scrittrice Michela Marzano, professore ordinario di Filosofia morale all’Università Paris Descartes ed editorialista de “la Repubblica”, per la presentazione del suo nuovo romanzo “IDDA. Dialoga con l’autrice Francesca Visentin, giornalista del Corriere del Veneto. Ingresso libero.

Il libro. Un appassionato romanzo sull’identità, la mancanza, la potenza carsica delle relazioni. Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che,

pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l’una nell’altra ciò che avevano perduto.

L’autrice. Michela Marzano (Roma, 1970) è professore ordinario di filosofia morale all’Università Paris Descartes, editorialista de «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla (2011), L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore (Premio Bancarella 2014), Papà, mamma e gender (2015). Per Einaudi ha pubblicato L’amore che mi resta (2017 e 2018) e Idda (2019).