Rassegna “Incontriamoci a teatro” con “Lo Schiaccianoci” a Cadoneghe

Torna per il sesto anno consecutivo “Incontriamoci a teatro” la rassegna teatrale organizzata dall’associazione Terracrea con il patrocinio del comune di Cadoneghe per bambini e famiglie.

Tre gli appuntamenti in programma all’Auditorium Ramin di via Rigotti 2, tutti la domenica pomeriggio. Il cartellone inizierà il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio prossimo con “Lo Schiaccianoci” messo in scena dalla compagna Fior di teatro.

Al termine dello spettacolo non mancherà l’ospite d’onore, la befana in carne ed ossa!

A seguire il 13 gennaio appuntamento con il “Piccolo principe” assieme alla compagnia Teatro delle Correnti e per finire il 20 gennaio “Che paura mi fa!” messo in scena dall’associazione organizzatrice Terracrea Teatro.

Orario

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17.

Biglietti

Il biglietto costa 5 euro a persona ma fino ai 4 anni si entra gratuitamente,

Info

Per info e prenotazioni: 349 38 96741

https://www.facebook.com/Terracrea-teatro-231550347177014/