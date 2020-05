Incontro online "Forme di rigenerazione urbana a confronto: uno sguardo sulla città di Padova"

Le settimane di confinamento domestico che abbiamo vissuto ci hanno fatto assaporare ancora di più la necessità di luoghi di relazione, di spazi di qualità. Padova è una città piena di luoghi in cerca di vocazioni (e di autori). Aree dismesse, attraversate in modo indifferente, contese.

L'evoluzione della città

Ed anche energie e progetti che nascono dai quartieri come nel caso del progetto Arcella in&out. Ma ancora non si intravede un quadro d'insieme che possa dare senso all'evoluzione della città. Non è visibile una progettazione condivisa tra i diversi attori che compongono la città. Continua il lavorio su singoli pezzi, anche importanti, perdendo di vista tuttavia l'orizzonte generale. Eppure a fronte della crisi economica e sociale che si sta delineando in queste settimane servirebbe tracciare una nuova rotta dello sviluppo urbano.

Lo scopo

L'incontro servirà per ragionare a partire da alcuni luoghi e progetti, proprio sulla direzione, il senso e il metodo della rigenerazione urbana grazie al contributo di urbanisti ed architetti.

Dettagli dell'incontro

Martedì 19 maggio 2020 dalle 18 alle 20

Forme di rigenerazione urbana a confronto: uno sguardo sulla città di Padova

con gli urbanisti Michelangelo Savino, Università di Padova, Laura Fregolent, Ezio Micelli, Stefania Tonin (Iuav) e Giovanna Osti (Ordine degli Architetti PPC di Padova). Questo il link per accedere all'incontro: https://youtu.be/Z01EMR6KUH0

---

L'incontro è promosso dal progetto Arcella in&out, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e l'Università Iuav di Venezia progetto Arcella in&out promosso da una alleanza di partner pubblici e privati, con capofila l'Istituto Superiore Valle, Liceo "E. Curiel", Istituto Comprensivo "A. Briosco", ENAIP Veneto, COSEP Società Cooperativa Sociale, Università IUAV di Venezia, Ordine degli Architetti, Associazione Arcella Ground, Associazione Gli Enarmonici, Comune di Padova, Target Due S.r.l.. Arcella In&Out ha vinto un bando promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e le attività si svolgono tra novembre 2019 e maggio 2020. Arcella In&Out ha come finalità la rigenerazione urbana di un'area del quartiere Arcella di Padova, in particolare attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini del quartiere in laboratori ed attività, tra cui alcune di progettazione partecipata, promosse principalmente dalle scuole nei propri spazi. Scuole che si aprono alla città dopo l'orario scolastico tradiziona