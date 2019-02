Incontro sull’allattamento a Palazzo Eugenio Maestri

Martedì 26 febbraio alle ore 10 nella sala lettura al terzo piano di Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32, l'Assessorato ai Servizi alla Persona e l'Associazione INSIEME in collaborazione con La Leche League Italia organizzano il secondo incontro "Aspetti un bambino? Stai allattando? Vuoi saperne di più sull’allattamento?".

Scarica la locandina con tutti gli incontri

Gli incontri sono liberi e gratuiti aperti a futuri genitori, genitori, nonne/i e i bimbi sono i benvenuti.

Calendario prossimi incontri:

Martedì 19 marzo alle 10 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32

Martedì 30 aprile alle 10 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32

Martedì 28 maggio alle 10 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32

Martedì 18 giugno alle 10 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32

Non serve dare conferma di partecipazione, mentre per ragioni di sicurezza e per non ingombrare i locali con i passeggini, vi preghiamo di partecipare all’incontro, se possibile, con i bimbi in braccio o in fascia/marsupio.

Consulenti di riferimento:

Enrica tel. 335/7525149 e-mail: enricaruffatti@iol.it

Selvazzano che... incontra!