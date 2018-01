Incontro “Conversazione sull’Archeologia dell'Architettura” in Galleria Cavour

La delegazione di Padova del Fai - Fondo ambiente italiano organizza un incontro curato dal delegato Fai Giovanni Cagnoni.

In programma “Archeologia dell'architettura, un altro modo di raccontare la città”, durante il quale viene illustrato il modo di mettere in relazione tra loro le varie parti di un edificio e come collocare queste parti in un contesto storico.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

PER INFORMAZIONI

Delegazione di Padova del Fai - Fondo ambiente italiano

Casa della Rampa Carrarese, via Vallaresso, 32 - 35121 Padova

telefono 049 8710614

email padova@delegazionefai.fondoambiente.it