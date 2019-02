A “Incontro con l’autore”, Emilio Barucci con "Chi salverà la finanza"

A “Incontro con l’Autore”, appuntamenti promossi dal dSEA - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova, giovedì 28 febbraio alle 16 in Aula B del Complesso didattico Piovego, (via Bassi 2 – Padova), Emilio Barucci presenterà il suo libro “Chi salverà la finanza. A dieci anni dalla crisi l’etica non basta”.

Il 15 settembre 2008 la banca d’investimento statunitense Lehman Brothers dichiarava fallimento. Si è trattato dell’evento simbolo della più recente crisi finanziaria globale, le cui scosse di assestamento hanno caratterizzato l’ultima decade sia negli Stati Uniti sia in Europa. A dieci anni di distanza, il libro di Barucci fa il punto sull’eredità di quegli eventi, inclusa l’inefficacia dimostrata dalle istituzioni europee nel garantire la stabilità delle banche italiane nei casi di MPS, delle banche popolari e delle sofferenze bancarie, interrogandosi su chi, e come, potrà “salvare la finanza”.

Dopo i saluti di Giulio Cainelli, direttore dSEA, sarà Claudio Fontana, docente di finanza quantitativa del dipartimento a introdurre e coordinare gli interventi di Francesco Zen, docente di Economia degli Intermediari Finanziari, dSEA, Claudia Amadei e Marco Zardet, studenti magistrali di Economics and Finance del dSEA che discuteranno con l’Autore.

Emilio Barucci è docente di Matematica Finanziaria al Politecnico di Milano e Direttore del QFinLAb, Quantitative Finance Lab. È autore di oltre sessanta pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e ha pubblicato sei volumi, tra cui Ingegneria finanziaria (Egea, 2009).

La partecipazione è libera su registrazione: https://www.economia.unipd.it/incontro-con-Emilio-Barucci

