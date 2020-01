Incontro sul benessere: Taiji e Qigong nella cura del sovrappeso

Per festeggiare il capodanno cinese 2020, Health and Care Associazione Culturale e Sportiva organizza un incontro sul benessere del 26 gennaio alle 17.30 con ingresso libero. Si parlerà di cause e conseguenze dell’obesità e di tecniche cinesi applicabili nella cura dell’eccesso di peso e ritenzione di liquidi. Farà seguito una dimostrazione pratica con la partecipazione del pubblico.

Incontro sul Benessere con ospite la Dr. Fiorenza Franceschi.

Il programma:

"Taiji e Qigong nella cura del sovrappeso e obesità – un ponte tra Medicina occidentale e Medicina cinese", con Dr. Fiorenza Franceschi

"Come Smaltire i liquidi e i gonfiori con le antiche tecniche cinesi", con Maestra Xiaohui Wang

Domenica 26 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 19.

Luogo: c/o Sala Pertini, Via Bajardi 5 Padova.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. Obbligatoria è la prenotazione in quanto il numero dei posti è limitato. Abbigliamento comodo, il tappetino da fitness e asciugamano grande. Per informazioni e iscrizioni contattare: tel. 3280052556 - E-mail: hc.associazione@gmail.com.

Web: www.healthandcare.it