“Un incontro di benessere” le prevenzioni e le terapie dei tumori al centro civico di Mortise

L’associazione Health & Care organizza un incontro per parlare della malattia oncologica: dalla prevenzione e terapia dei tumori, a come ridurre gli effetti collaterali dei farmaci con le antiche tecniche cinesi, in particolare come combattere l’insonnia.

Ospite d’onore il prof. A. Fornasiero, direttore del reparto di Oncologia dell’ospedale di Piove di Sacco; partecipa inoltre il maestro Wang Xiaoh.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Padova - quartiere 3 Est.

SCARICA LA LOCANDINA DELL'EVENTO

Appuntamento il 5 febbraio dalle ore 9.30 alle 11.30 alla Sala Sandro Pertini, Centro civico di Mortise.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Health & Care A.P.S. e A.S. Dilettantistica

cell. 328 0052556

email hc.associazione@gmail.com

È prevista una quota di partecipazione il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.