A Padova un incontro con il botanico e paesaggista Antonio Perazzi

Sabato 21 settembre, alle 17, tornano gli appuntamenti della rassegna "Racconti della natura" del palinsesto Universa. Protagonista dell'incontro il botanico, paesaggista e scrittore Antonio Perazzi, autore de "Il paradiso è un giardino selvatico" edito da UTET.

L'incontro è gratuito, su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per chi volesse, alla fine dell'incontro, l'autore sarà a disposizione del pubblico per un piccolo firmacopie nel bookshop dell'Orto botanico, dove sarà possibile acquistare il volume presentato.

Le prenotazioni disponibili su http://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/il-paradiso-e-un-giardino-selvatico-incontro-con-il-botanico-e-paesaggista-antonio-perazzi/​.

Il libro

La prima regola per amare il giardino è dargli tempo: il segreto sta nell’imparare a rallentare, senza paura di dedicarsi all’osservazione della natura, proprio come si fa da piccoli.

Antonio Perazzi ha scoperto il suo amore per la natura da bambino, durante le lunghe estati tra le colline del Chianti, a Piuca, nella casa del nonno. Crescendo ha inseguito la propria passione nei boschi e nei giardini di tutto il mondo, dalle montagne della Cina meridionale all’India, fino all’Alaska per poi tornare a Piuca, carico di semi e piante esotiche e con un obiettivo preciso: dare vita a una botanica versatile, basata sull’adattamento, a un giardino che fosse in grado di interessare una relazione tra natura e società.

In questo poetico manuale di botanica per artisti Perazzi ci accompagna tra edere e belle di notte, anemoni japoniche e tweedie cerulee; tra le piante che crescono naturalmente senza bisogno dell’aiuto dell’uomo e quelle ostinate, tra alberi secolari ed erbacce spontanee. Un inno alla straordinaria quotidianità di una natura finalmente libera da controlli: un’opera d’arte che evolve nel tempo.

L'autore

Antonio Perazzi è botanico, paesaggista e scrittore. Dopo gli studi al Politecnico di Milano e ai Royal Botanic Gardens di Londra, ha progettato giardini pubblici e privati in tutto il mondo. Con Pia Pera ha pubblicato Contro il Giardino (Ponte alle Grazie 2007).

Informazioni e contatti

Web: http://www.ortobotanicopd.it