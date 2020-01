Presso l'Associazione PadovaAiuta l'incontro "Supera la dipendenza affettiva"

Stai vivendo una relazione in cui dai troppa importanza ai bisogni dell’altro rinunciando ai tuoi desideri? Cosa puoi cambiare e soprattutto come puoi farlo? Vieni a conoscere cos'è la dipendenza affettiva e come superarla in gruppo.

Il 3 febbraio alle ore 18.30 vieni presso l'Associazione Padovaiuta all’incontro di presentazione sul tema.

Informazioni e contatti

Se sei interessato trovi tutte le informazioni al seguente link: https://padovaiuta.jimdofree.com