Incontro sui disturbi specifici dell’apprendimento a Padova

“Pensami al contrario. Storie e testimonianze di Dsa”. È il titolo dell’incontro organizzato da Eurointerim Servizi Spa per parlare di disturbi specifici dell’apprendimento. L’appuntamento è giovedì 2 febbraio con inizio alle 17.30 nella sede di Viale dell’Industria 60 a Padova.

“Tra gli obiettivi di Eurointerim Spa – spiega il Presidente Luigi Sposato – c’è da sempre la volontà di includere anche tematiche sociali. Proprio per questo stiamo lavorando per creare una sinergia fra professionisti e genitori in modo da non sottovalutare le difficoltà causate dai disturbi specifici dell’apprendimento. Si tratta di garantire la serenità scolastica dei ragazzi e mettere a disposizione delle famiglie le competenze e le riflessioni di esperti. I DSA sono, infatti, disturbi nell’apprendimento che possono rendere difficoltosa la vita a scuola se non vengono gestiti nella maniera corretta”.

“Pensami al contrario” è anche una raccolta di testimonianze che hanno come filo conduttore i disturbi di apprendimento (DSA), ossia la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Un libro scritto da 63 autori: bambini e ragazzi che hanno avuto il coraggio di raccontare la propria esperienza, genitori, insegnanti, educatori e psicologi.

Raccontare e raccontarsi è diventato un percorso di crescita, di consapevolezza

verso una progressiva autoaffermazione e le curatrici hanno voluto dimostrare che chi ha un disturbo di apprendimento possiede doti importanti come la fantasia, la capacità espressiva e una profondità di analisi.

Interverranno Anna Paris co-curatrice del libro “Pensami al contrario”, la Dott.ssa Marilisa Fiorilla Psicologa, Socia Airipa, Esperta in Psicopatologia dell’Apprendimento, Liliana Borgna Responsabile Quinto Piano.

