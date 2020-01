A Padova un incontro educativo per i più piccoli all’insegna dell’ecosostenibilità

L. Ron Hubbard nella guida al buon senso intitolata "La Via della Felicità" sottolineava il rispetto per l’ambiente attorno a noi. In riferimento a ciò, i volontari del gruppo de "La Via della Felicità", organizzano ogni lunedì pomeriggio un’attività per i bambini all’insegna dell’ambiente e degli animali. Infatti, durante il primo giorno della settimana, dalle ore 16.30 sarà possibile scoprire i curiosi animali tra cui “Emilio” il coniglio gigante, porcellini d’india, criceti ed altri curiosi amici dei più piccoli. Inoltre sarà possibile fare laboratori creativi con la plastica da riciclo assieme all’animatrice Licia La Rosa che si occupa anche del trucca bimbi.

Ad ogni incontro vengono mostrati anche die brevi video che spiegano in linea generale i precetti de La Via della Felicità, un opuscolo che da 21 punti guida da seguire per una vita migliore. È il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.

Tale obiettivo viene conseguito a livello popolare, in ogni parte del mondo, da persone che condividono il libro "La Via della Felicità" con altri con il risultante aumento nella tolleranza e comprensione tra famiglie, amici, gruppi, comunità, nazioni e l’umanità, creando un mondo più sicuro e meno violento per tutti.

Informazioni e contatti

Per partecipare o per maggiori informazioni contatta il numero 334.727.6168.

Web: https://www.facebook.com/laviadellafelicitapadova/

Gallery