In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, l’Università Popolare di Padova in collaborazione con l’Associazione mazziniana e il Movimento europeista federalista, organizza un incontro con gli eurodeputati padovani Elisabetta Gardini e Flavio Zanonato, in programma venerdì 16 marzo alle ore 17 in sala Anziani di palazzo Moroni.

