Raccontare la fragilità, incontro con l’attrice Francesca Inaudi alla libreria San Paolo Gregoriana

Novità sono incontri, libri e film durante la presentazione di Arti Inferiori 2018/19, rassegna di teatro contemporaneo promossa e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Si tratta di eventi realizzati grazie a molteplici collaborazioni con diverse realtà della città allo scopo di arricchire e differenziare l’offerta culturale per il pubblico e di lavorare in rete per lo sviluppo culturale del territorio.

I partner di questa edizione di Novità sono Area Creatività Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova nell’ambito di Solidaria, Associazione Telefono Amico, Cineforum MPX, Libreria Pangea, Libreria laformadelibro, Libreria San Paolo Gregoriana nonché l’MPX stesso. Il calendario di appuntamenti, strettamente connessi agli spettacoli di scena all’MPX – Multisala Pio X, propone degli incontri che si svolgeranno in librerie a pochi passi dal Teatro o all’Mpx stesso, dove si terrà anche la proiezione di un film. E ora gli eventi, tutti il giovedì, che corrispondono cronologicamente agli spettacoli.

Si inizia giovedì 24 gennaio ore 18.30 alla Libreria San Paolo Gregoriana con Raccontare la fragilità, incontro con l’attrice Francesca Inaudi per conoscere più da vicino il suo lavoro e la sua esperienza in relazione ai temi dello spettacolo teatrale Preziosa, in scena alle ore 21 all’MPX. L’attrice dialogherà con il pubblico insieme ai responsabili del Centro Servizi Volontariato Provinciale di Padova e dell’Associazione Telefono Amico che, contestualmente, cura l’installazione Tunnel di parole.

Dettagli

Giovedì 24 gennaio ore 18.30

Libreria San Paolo Gregoriana

Raccontare la fragilità

Incontro con l’attrice Francesca Inaudi

in collaborazione con CSV provinciale di Padova e Telefono Amico Italia - Centro di Padova

Un incontro per conoscere più da vicino il lavoro e l’esperienza dell’attrice Francesca Inaudi in relazione ai temi dello spettacolo teatrale Preziosa, in scena nell’ambito della rassegna Arti Inferiori 16° edizione. Stagione teatrale 2018-2019. Durante l’incontro l’attrice dialogherà con il pubblico insieme ai responsabili del Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova e dell’Associazione Telefono Amico.

Per l’occasione sarà allestita l’installazione Tunnel di parole - a cura dell’associazione Telefono Amico.

A seguire ore 21 al MPX - Multisala Pio X lo spettacolo:

Preziosa

Francesca Inaudi

Info generali

L’incontro è ad ingresso libero - iscrizioni a beatrice.promozione.arteven@gmail.com

Biglietto spettacolo: Intero euro 15 - ridotto euro 13

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0

Prevendita e vendita biglietti: On-line prevendita, con diritto di prevendita, dal 30 novembre su www.vivaticket.it by Best Union e relativi punti vendita. Presso l’MPX Multisala Pio X prevendita biglietti il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30 e vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 18.45 ad inizio spettacolo.

Novità Arti Inferiori 2018/2019

Incontri, libri, film e spettacoli a padova

L’incontro è il primo di un ciclo di cinque appuntamenti che mettono sempre più in relazione la rassegna Arti Inferiori con la città. Abbiamo avviato collaborazioni con diverse realtà della città allo scopo di arricchire e differenziare l’offerta culturale per il pubblico e di lavorare in rete per lo sviluppo culturale del territorio in un’ottica condivisa di audience development.

Prossimo incontro

Giovedì 31 gennaio ore 18.30

Libreria La Forma Del Libro

“Uno, nessuno e centomila” a teatro

Incontro con Enrico Lo Verso

In occasione dello spettacolo Uno, nessuno, centomila Enrico Lo Verso