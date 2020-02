Conferenza di Giovanni Sergio Scalia “Santa Giustina e la Battaglia di Lepanto” alla Galleria Cavour

Venerdì 21 febbraio 2020, ore 17.15

Galleria Cavour

piazza Cavour 1, Padova

Santa Giustina e la battaglia di Lepanto conversazione con Giovanni Sergio Scalia

Nella millenaria storia della “Serenissima” Repubblica di Venezia la Battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) costituisce uno degli eventi più conosciuti e celebrati; meno nota è, invece, la tradizione che lega la vittoria di Lepanto a Santa Giustina di Padova. La battaglia avvenne, infatti, nel giorno che la liturgia veneziana dedica alla protomartire padovana.

Ogni 7 ottobre il doge si recava con tutta la signoria presso la Chiesa di Santa Giustina di Venezia per ringraziare la Santa per aver interceduto per la vittoria.

A seguito della fine della Repubblica tutte quelle tradizioni laico-religiose intimamente legate al potere della Serenissima caddero progressivamente nell’oblio. Tuttavia, oggigiorno ad un occhio curioso e attento non potranno sfuggire le numerose testimonianze del legame tra la Santa patavina e la battaglia lasciateci in eredità dal nostro passato.

Giovanni Sergio Scalia

Giovanni Sergio Scalia, avvocato e storico, è autore del saggio, già pubblicato nella rivista “Storia Veneta”, nel quale approfondisce il legame tra la Patrona di Padova e la Battaglia di Lepanto.

