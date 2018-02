La straordinaria storia di chi sa sorridere alla pioggia, incontro con Guido Marangoni a Cadoneghe.

Nell’ambito del progetto “Settimana di sensibilizzazione alla diversità. Oltre l’apparenza”, l’Istituto comprensivo di Cadoneghe, in collaborazione con il Comune – Assessorato alla Cultura, organizza un incontro con Guido Marangoni, autore del libro Anna che sorride alla pioggia. Storia di calzini spaiati e cromosomi rubati (Sperling & Kupfer). Un libro emozionante, che sa commuovere e divertire raccontando la straordinaria esperienza di genitore dell’autore.

Appuntamento martedì 6 marzo alle 20.45 all’auditorium Ramin.

Un'ora dopo aver letto l'esito del test di gravidanza, avevo già montato un canestro in giardino. «È un maschio, me lo sento!». Perché dopo due meravigliose figlie femmine era giusto, se non pareggiare i conti, almeno bilanciare un po' le parti. A Daniela l'ultima cosa che interessava era il sesso della creatura che portava in grembo. Bastava che fosse sana, diceva. Che poi è il pensiero di ogni genitore, solo che, quando la vita ti ha già messo alla prova, quel pensiero non lascia spazio a nessun altro. Poi ci fu il succo alla pera. Qualche sorso per svegliare a suon di zuccheri il piccoletto, in modo che si posizionasse a favore di ecografo. Fu quello il giorno in cui capii che mi dovevo preparare, perché qualcosa stava davvero per cambiare. Quando la dottoressa ci convocò e senza tanti preamboli ci disse: «Si tratta della trisomia 21», invece, capii un'altra cosa: che Daniela era già pronta. «È maschio o femmina?», chiese, lasciandomi a bocca aperta ancora una volta. Perché adesso sì, l'unica cosa che contava era sapere chi sarebbe arrivato nella nostra famiglia. Era Anna la buona notizia che stavamo aspettando.