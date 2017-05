Incontro con il professor João Candido Portinari al Geox

Prima del concerto di Caetano Veloso, alle 19.30, un incontro con il professor João Candido Portinari, unico figlio del pittore brasiliano Candido Portinari (1903-1962), il più importante pittore brasiliano del ‘900.

A seguire il live acustico di Veloso.

Caetano Veloso

domenica 7 maggio 2017, ore 21.15

Gran Teatro Geox - Padova

Il prof. João Candido Portinari, unico figlio del pittore brasiliano Candido Portinari (1903-1962), il più importante pittore brasiliano del ‘900. sarà a Padova domenica 7, alle 19,30, nel foyer del Gran Teatro Geox, per promuovere le attività di “Projeto Portinari”, istituzione da lui fondata nel 1979 con lo scopo di divulgare le opere e la figura del padre.

Quasi sconosciuto in Italia, in Brasile Portinari è unanimemente considerato il più importante pittore del '900; un'autentica gloria nazionale, assieme all'architetto Oscar Niemeyer, al poeta e scrittore Carlos Drummond de Andrade e a tutta quell'élite intellettuale degli anni Trenta-Cinquanta della quale Portinari ha fatto parte. All'artista di origini venete (i suoi genitori erano nati a Chiampo e a Bassano del Grappa) sono dedicate in tutto il Brasile, vie e piazze, teatri e scuole, hotel e auditorium, pièce teatrali e balletti; il suo volto è stato anche raffigurato, negli anni Settanta e Ottanta, sulle banconote da 5000 cruzados.

Fra i suoi capolavori vanno annoverati – anche per le dimensioni monumentali – i due grandi pannelli (14 metri di altezza per 10 di larghezza) dal titolo “Guerra e Pace” che dalla metà degli anni Cinquanta sono esposti permanentemente all'ingresso del Palazzo delle Nazioni Unite a New York.

Alle 21.30 ci sarà il concerto di Caetano Veloso che, dopo lo storico e acclamato tour mondiale con Gilberto Gil “Caetano&Gil – Two Friends, a Century of Music”, torna ad esibirsi in veste solista portando in tutto il mondo i suoi grandi successi nella leggendaria versione acustica voce e chitarra. Un tour imperdibile, che celebra più di cinquant’anni di carriera dell’ambasciatore della musica e della cultura brasiliana e arriva anche in Italia per due date: il 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Aprirà i concerti la cantante brasiliana Teresa Cristina presentando il nuovo album “Teresa Canta Cartola”, prodotto dallo stesso Veloso che è rimasto ammaliato dalla sua voce e dalla sua eleganza ed ha deciso di intitolare questo suo nuovo tour #CaetanoApresentaTeresa. Ogni concerto inizierà con la sambista Teresa che canterà il repertorio di Cartola per aprire al grande cantautore che interpreterà i suoi brani celebri in una versione acustica ricca di pathos, come notoriamente avviene nei suoi live.