Perché è scomparsa la sinistra? Il punto di vista della neuropsicologia a palazzo Zacco

Martedì 26 febbraio 2019 – ore 16.30 per il ciclo “Scienza e Ricerca” in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Perché é scomparsa la sinistra? Il punto di vista della neuropsicologia

Prof. Konstantinos PRIFTIS – Docente di materie neuropsicologiche Università di Padova

Konstantinos Priftis è professore associato presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, ove insegne materie neuropsicologiche (Neuropsychology, Neuropsicologia clinica). E’, inoltre, Direttore del Polo multifunzionale di Psicologia dell’Università di Padova. Studia, con i suoi collaboratori, i processi attentivi, spaziali e matematici, abbinando approcci di psicologia cognitiva, neuropsicologia (cognitiva e clinica) ed elettrofisiologia. Le ricerche in cui ha partecipato sono comparse su riviste internazionali (ad es. Nature, Science, Brain, Cortex) e sono state ampiamente divulgate (ad es. The Guardian, New York Times, National Geographic, BBC, Le Scienze, Focus, Corriere della Sera, Repubblica, Avvenire). Negli ultimi anni si è occupato dello sviluppo di nuove misure cliniche mirate al miglioramento della diagnosi del neglect visivo peripersonale.

