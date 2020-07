A Padova l'incontro "Il battello della legalità: contro ogni mafia"

La neonata Associazione Culturale Vandea nell'anniversario della strage di via D'Amelio ricorda il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia con un il suo primo evento realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Padovanità: «Abbiamo pensato ad un momento inedito che scorrerà placido lungo le vie d'acqua di Padova grazie ad Arte Mar Tours di Padova che ci accompagnerà in questo viaggio fluviale e mentale per ricordare chi ha combattuto le mafie».

Appuntamento a Padova presso Porte Contarine il 19 luglio 2020 alle ore 17.45. Dialogheranno il giornalista ed editore Alessandro Ambrosini, insieme al Dott. Baldo Licata dell'Associazione Culturale Identità. L'evento verrà moderato dal giornalista Andrea Marcato.

Informazioni e contatti

Il costo della navigazione che sarà allietata da un aperitivo è di 15 euro. Per info e prenotazioni scrivere ad associazionevandea@gmail.com oppure chiamare il numero 333 3663743.

