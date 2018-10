Come è nata l’operazione Mediterranea? Incontro con Alessandro Metz a palazzo Liviano

Abbiamo una nave!

Martedì 16 ottobre, Alessandro Metz, armatore della nave Mare Jonio, sarà con noi per raccontarci come è nata l’Operazione Mediterranea e come possiamo contribuire. Stabiliremo un collegamento video con l’equipaggio a bordo.

Dove e quando?

Aula A, Liviano, p.zza Capitaniato. Ore: 18.

Conquistare il mare,

quando la terra non è più un posto sicuro.

A seguire

Cena a sostegno di Mediterranea.

Dettagli

Cena a Ca' Sana a sostegno dell'operazione Mediterranea

via Santi Fabiano e Sebastiano n.13 Padova

Cena a sostegno di Mediterranea:

Offerta libera minima 20 euro;

- 12 euro per la cena (antipasto, primo, dolce, acqua e vino della casa)

- il resto a sostegno di Meditteranea.

Solo su prenotazione.

mediterranea.padova@gmail.com

Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le ONG, criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo.

Mediterranea ha molte similitudini con le ONG che hanno operato nel Mediterraneo negli ultimi anni, a partire dall’essenziale funzione di testimonianza, documentazione e denuncia di ciò che accade in quelle acque, e che oggi nessuno è più messo nelle condizioni di svolgere.

Al tempo stesso, Mediterranea è qualcosa di diverso: un’azione non governativa portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti.

