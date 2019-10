Al Musme di Padova l'incontro "Chissà come…divento grande!"

Al MUSME di Padova il prossimo 27 ottobre 2019 parliamo di crescita! Raccontiamo la storia della zebra Camilla che vuole essere grande e trasgredisce alle regole della mamma che, preoccupandosi per lei, non si accorge che ormai i suoi vestiti le stanno stretti!

Camilla li toglie ma…una folata di vento le porta via le strisce! Soltanto con l’aiuto del gruppo dei pari riuscirà a rivestirsi di nuovo e per ogni striscia ri-acquistata una lacrima volerà via!

Tornata a casa trova una mamma comprensiva che non la punisce per la sua spinta verso l’autonomia ma si preoccupa di asciugarle l’ultima lacrima! Affronteremo insieme, grandi e piccoli, il tema della separazione-individuazione dell’adulto e il riconoscimento nel gruppo dei pari…tappa fondamentale per diventare grandi senza soffrire troppo!

Informazioni e contatti

Web: http://www.musme.it/esperimusme/#baby-esperimusme

- https://www.facebook.com/pg/musmepadova