Incontro con Nina Nasilli al circolo unificato dell'Esercito palazzo Zacco Armeni

“Veneto Babele di lingue" Incontri con i poeti veneti contemporanei

a cura di Matteo Vercesi

Martedì 19 febbraio 2019 – ore 16.30

Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova

Incontro con Nina Nasilli

È nata a Rovigo; vive e lavora a Padova, dove si è laureata in Lettere classiche e ha avviato il laboratorio-studio “Atelier Interno 7”. È stato per lei determinante l’incontro intellettuale con Ottiero Ottieri, figura letteraria tra le più significative del Novecento. È anche pittrice, e ha tenuto importanti mostre in Italia e all’estero. Dirige per Book Editore la Collana d’arte “parolatracciaparola” e la Collana “foglie e radici - Biblioteca del vernacolo”. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, dalle raffinate edizioni del “Pulcinoelefante” a libri e cartelle d’arte. Tra i suoi libri di poesia: Imperfezioni moleste. E oltre (Il Prato, 2008) e, per i tipi di Book Editore, TRA.DIS.CO trame di disprezzo coerente e licantropo (2010), Parabola d’amore, racconto in versi per il teatro (2012), al buio dei nodi anfratti (2016, Premio Internazionale di Poesia “Città di Marineo”), Tàşighe! in dialetto veneto, polesano-pavano (2017, seconda edizione 2018, Premio speciale del pubblico “Premio Pontedilegno”).