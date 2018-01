Convegno “Nuova legge elettorale e presenza femminile - un’opportunità per l’Italia e per il Veneto” a Palazzo Moroni

In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, il seminario è un’occasione di approfondimento e diffusione della nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (legge 3/11/2017, n. 165).

Tra le novità vi è anche la presenza obbligatoria della rappresentanza di genere - ovvero le quote per le candidature sono precisamente espresse per favorire la presenza dei diversi sessi.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Padova, ed è in via di accreditamento con l’Ordine degli Avvocati di Padova per la formazione continua.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali da parte di un rappresentante del Comune di Padova,

intervento di Sandra Miotto, consigliera regionale di parità del Veneto,

relazione di Paolo Feltrin, politologo,

coordinamento a cura di Luciana Sergiacomi, Commissione pari opportunità della Regione Veneto.

PER INFORMAZIONI

Ufficio pari opportunità - Gabinetto del sindaco

telefono 049 8205210

e-mail pariopportunita@comune.padova.it