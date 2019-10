A Padova un incontro sulla comunicazione empatica per migliorare le relazioni

La causa primaria di conflittualità nelle relazioni? La comunicazione. Come edificare una forma comunicativa empatica per il proprio benessere e per quello delle persone che ci stanno accanto?

L'Antica Scienza dello Yoga offre insegnamenti di grande efficacia sulla scelta e l'uso delle parole, sulle principali modalità di rapportarsi agli altri per favorire un genuino sviluppo armonico anche nei conflitti, approdando a livelli più elevati di consapevolezza.

Appuntamento a Padova il prossimo 11 ottobre dalle 20.30 presso il Centro Culturale Fornace Sala delle ex Scuderie per l'incontro "Comunicazione empatica per migliorare le nostre relazioni".

Per prenotazioni 349 8652896 oppure 3204616973.

Web: https://www.facebook.com/events/514945422661340/