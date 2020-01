"Percorsi di pace": incontro a Padova in preparazione della marcia estiva a Piove di Sacco

Mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Circolo Acli San Filippo Neri in via Paisiello 11 a Padova si terrà un incontro di preparazione in vista della Marcia diocesana per la pace che si terrà il 26 gennaio 2020 a Piove di Sacco.

L’incontro sarà tenuto da Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace ed è realizzato dalle Acli di Padova e dall’Unità Pastorale Arcella con la collaborazione dei circoli Acli Sacro Cuore, Madonna Pellegrina, San Filippo Neri, Enaip, Grisù e Tutto Gas.

Info web

https://www.facebook.com/events/798394647309372/