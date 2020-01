Incontro "Un Paese al mese - Galizia (Spagna)" al PG Toselli 3.0

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta un nuovo appuntamento di "Un Paese al mese", il ciclo di incontri dedicato ai Paesi del mondo scoperti attraverso il dialogo con giovani viaggiatori o madrelingua.

L'incontro è dedicato alla Galizia, comunità spagnola poco conosciuta, ma in grado di offrire molte attrazioni turistiche. Adatta ad un turismo balneare, naturalistico o rurale, è perfetta per chi cerca una vacanza ricreativa ed enogastronomica. È il luogo giusto per scoprire città ricche di arte, storia e monumenti, tra feste popolari e tradizioni ancestrali.

Dove e quando

PG Toselli 3.0

piazza Caduti della Resistenza, 7 - Padova

Giovedì 23 gennaio alle ore 18.

Ingresso libero.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - PG Toselli 3.0

email puntogiovanitoselli@comune.padova.it