Incontro “Escape room: attività pratica per la ricerca del lavoro” all’ufficio Progetto Giovani

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un incontro dedicato al colloquio di lavoro individuale.

L’appuntamento, a cura di Linda Soffiato di Fòrema, rientra all’interno del ciclo “Cerco lavoro: cosa, come e quando”, rivolto a chi sta cercando lavoro o desidera cambiarlo.

Il workshop è strutturato come simulazione di una escape room: un gruppo di persone dentro una stanza chiusa, con l’obiettivo di uscire tutti insieme. Per farlo è necessario risolvere enigmi e giochi di logica, trovare codici, oggetti nascosti e aprire lucchetti. L’attività nasce per sperimentare le strategie utili ad una ricerca attiva del lavoro efficace; gli enigmi proposti riguardano la scelta del curriculum, la presentazione personale e professionale, il colloquio di lavoro, la comunicazione non verbale e molto altro.

L’escape room ha una durata di 15/20 minuti.

Al termine dell’attività si svolge un debriefing con tutti i partecipanti, per condividere feedback e spunti su quanto emerso.

Sono previsti due turni di escape room, ciascuno rivolto a 6 partecipanti.

Dove e quando

Apputamento venerdì 21 febbraio alle ore 16 al'ufficio Progetto Giovani, secondo piano del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione attraverso l’apposito form online.

Sono previsti un massimo di 12 iscritti.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it