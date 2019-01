“Il sistema bancario in Eurozona”, incontro alla sede di Coalizione Civica

In programma tre appuntamenti serali promossi dalla “Sede Pensante” di Coalizione Civica per Padova con l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per comprendere i più importanti concetti che stanno alla base del dibattito economico che si svolge quotidianamente sui mezzi di informazione.

Gli incontri sono a partecipazione libera e si svolgeranno presso la Sede di Coalizione Civica per Padova, corso del Popolo 2, Padova, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 6 febbraio h.20.45

Il sistema bancario in Eurozona, il ruolo della Banca Centrale, il QE, cos’è lo spread, le banche e il problema dei crediti deteriorati

Condurrà gli incontri Chiara Zoccarato, esperta di temi economici e di politiche del lavoro, già membro del Dipartimento di Economia e Lavoro di SI e del comitato scientifico di Patria e Costituzione, collaboratrice in Italia di alcuni dei principali consiglieri economici di Bernie Sanders (Randall Wray e PavlinaTcherneva) con cui, negli ultimi anni, ha realizzato diversi eventi pubblici.

