Incontro/dibattito in solidarietà con il popolo curdo alla sede Coalizione Civica

In programma mercoledì 15 gennaio, alle ore 18, un incontro/dibattito in solidarietà con il popolo Curdo. Appuntamento alle sede di Coalizione Civica per Padova, Corso del Popolo 2.

Scarica la locandina dell'incontro

Programma

Proiezione del film “Uzak mi” (Distance) della regista Leyla Toprak, un documentario tra realtà e poesia sulle donne Curde in Rojava;

incontro con Marco Gelhat, combattente YPG ad Afrin;

intervento di Giacomo Zanolla, avvocato, attivista impegnato per il rispetto dei diritti umani in Turchia.

A meno di tre mesi dall’attacco dell’esercito turco alle popolazioni curde del nord della Siria, favorito dalla complicità USA e dalla flebile presa di distanza dei governi europei, sotto ricatto da parte di Erdogan, un drammatico silenzio è sceso su quanto sta avvenendo nei territori occupati dalla Turchia.

Oltre alle centinaia di morti causati dal conflitto, migliaia di profughi sono in fuga dalla pulizia etnica nell’indifferenza dell’occidente; manifestiamo la nostra vicinanza al popolo Curdo e teniamo viva l’attenzione dell’opinione pubblica costruendo momenti di dibattito e di concreta solidarietà.

Info web

https://www.facebook.com/events/502973300574703/